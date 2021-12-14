Antalya’da sahte içkiden ölüm
Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Abidin Uçurum (46), yaşamını yitirdi.
Olay, 12 Aralık’ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi’nde oto tamircisi olarak çalışan Abidin Uçurum, iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Uçurum, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Abidin Uçurum’un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uçurum’un cenazesinin Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Abidin Uçurum’un kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak. (DHA)