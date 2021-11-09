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Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı

Kırklareli'de aranan hükümlü İ.G., cezaevinde yatan kardeşini ziyarete geldiğinde yakalandı.

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Aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı

Kapalı Ceza infaz Kurumu’na ‘mala zarar verme suçundan’ hükümlü kardeşi R.G.’yi dün ziyarete giden İ.G.’nin, girişte görevliler tarafından kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde İ.G.’nin Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hakkında aranma kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.  (DHA)

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