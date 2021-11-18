‘Arazi’ kavgasında baba-oğlu öldüren komşu tutuklandı

Samsun'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu 56 yaşındaki İsmail Keskin ve 34 yaşındaki oğlu Mahir Keskin'i tabancayla vurarak öldüren 51 yaşındaki Yunus Aslan tutuklandı.

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Olay, dün Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yunus Aslan ile komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Yunus Aslan, belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskine ateş etti.

Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Aslan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mahir Keskinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İsmail Keskin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Yunus Aslan, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aslan, ifadesi sonrası güvenlik önlemleri altında, çelik yelekli olarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA

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