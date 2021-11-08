Arnavutköy’de servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı

İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00’da Arnavutköy Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün caddeden dönüş yapmak üzere hamle yaptığı 34 RFZ 68 plakalı hafif ticari araç, 34 DHH 040 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan hafif ticari araç, ağaca çarparak durabildi. Servis minibüsü ise metreler sonra durabildi.

Kaza sonrası hafif ticari araçta bulunanlardan 1 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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