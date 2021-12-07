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Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

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Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

İpsala’da 1’inci derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri E.B., Ö.Ö. ve Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. ve Ö.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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