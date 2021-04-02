Atama bekleyen öğretmenler eylem yaptı

Eskişehir’de atama bekleyen öğretmen adayları eylem yaptı. Ataması yapılmayan öğretmenler, yaptıkları protesto eylemi ve basın açıklamasıyla MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kararına tepki gösterdi.

“20 BİN ATAMA AÇIKLAMASIYLA MAĞDUR OLDUK”

Atama bekleyen öğretmenlerin gerçekleştirdiği eyleme Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Eğitim İş Eskişehir Şubesi ve Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube başkanları da destek verdi.

Eyleme katılan atama bekleyen öğretmenler, ’20 bin hezimet öğretmene eziyet’, ‘Öğretmen burada ek 40 bin nerede?’, ‘Eğitim yanıyor, Maliye susuyor’, ‘Ücretli kölelik istemiyoruz’, ‘Susma haykır ek atama haktır’ şeklinde sloganlar attı.

20 bin atama karşısında en az 60 bin atama talep eden öğretmenler kadrolu öğretmen yerine sözleşmeli öğretmen alınmasına da tepki gösterdi.

Atama bekleyen öğretmenler adına konuşan Medine Aktepe, şunları söyledi:

* 2017 yılında yapılan 25 bin atamadan sonra, sayının yetersizliği nedeniyle KPSS puanlarının geçerlilik süresi iki yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik karma alıma sebep olmuş ve ortaya çıkan karma alım uygulaması, her geçen yıl öngörülemeyen mağduriyetler doğurmuştur.

* Bu yüzden, 2020 KPSS puanlarının geçerliliği sona erdikten sonra, karma alımın uygulamadan kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu durumda karma alım yapılan yıllarda sınava giren öğretmenler; 2017 puanlarıyla üç atamaya dâhil olarak 65 bin alım için, 2018 puanlarıyla dört atamaya dâhil olarak 80 bin alım için, 2019 puanlarıyla üç atamaya dâhil olarak 60 bin alım için tercih yapma hakkına sahip oldu.

* 2020 KPSS'de yüksek puan alarak branşlarımızda iyi derece alan bizler ise, 2017'de yapılan atamadan daha düşük bir sayı olan 20 bin atama açıklamasıyla mağdur olduk.

“40 BİN ATAMA SÖZLERİ NE OLDU?”

Sadece karma alım yıllarının değil, son 23 yılın en düşük atama sayısı olduğunu ifade eden Aktepe, şöyle konuştu:

* Devletimizin, bizi öğrencilerimizle kavuşturacağını düşünerek aylarca bekledik. Fakat yapılacak 20 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un her seferinde söylediği 40 bin üzeri atama için çalışıldığına dair sözleriyle ters düşmüştür.

* Biz atama bekleyen öğretmenleri, maalesef hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstelik yapılacak olan 20 bin atama, bu sene emekli olan ve haziranda emekli olacak öğretmenlerin oluşturduğu kadro boşluğunu doldurmayacak, verilen atamanın öğretmen açığını kapatma noktasında da hiçbir etkisi olmayacaktır.

* 500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var: Öğretmenler, onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda atanmayacaksa ne zaman atanacak? 432 bin 753 öğretmenin girdiği 2020 KPSS sonuçlarına göre, atama sayısı 20 binde kalırsa sınava giren öğretmenlerin sadece yüzde 4,61'i atanmış olacak. Yani her yüz öğretmenden sadece dördü öğrencilerine kavuşmuş olacak.

* Biz öğretmenler öğrencilerimizi istiyoruz, öğrenciler ve veliler de öğretmenlerini istiyorlar. Öğretmenler işsiz, öğrenciler öğretmensiz kaldıkça Türkiye geleceksiz kalacaktır. İşte bu yüzden, 2020 KPSS için verilmiş 20 bin atamaya ilaveten 40 bin atama daha verilmesi şarttır.