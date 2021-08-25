Ataşehir’de yerde yatan köpeği ezen sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Ataşehir’de, köpeği ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kargo firması sürücüsü A.A., sevk edildiği hakimlikçe adli kontrolle serbest kaldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 19 Ağustos günü yerde yatan köpeği ezerek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kargo firması sürücüsü A.A. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, “Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık” suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

“BİLSEYDİM MUTLAKA DURUR KÖPEĞE YARDIM EDERDİM”

Kargo teslimatı yaptığını anlatan A.A. ifadesinde, şunları söyledi:

* Araca bindim ve elimde bulunan kargo listesini okumaktaydım. Ardından hafifçe araçla ilerlemeye başladığımda arkadan köpek sesi geldi. Ben de aracı durdurdum.

* Bir müddet bekleyerek kapımı açtım ve arkaya baktığımda 2-3 tane köpek gördüm. Ben de kendi aralarında kavga ediyorlardır diye düşünerek araçla hareket ettim.

* Instagram isimli sosyal medya platformunda videoyu izledim ve bu şekilde köpeğin üzerinden araç ile geçtiğimi fark ettim.

* Kesinlikle hayvanlara ve bu köpeğe zarar verme gibi bir niyetim yoktur. Köpeğin üzerinden araç ile geçtiğimi bilmiyordum. Eğer bilseydim mutlaka durur ve köpeğe yardım ederdim. Bu konu için çok üzgün ve pişmanım.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, şüpheli A.A. hakkında 3 ay süreyle haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.