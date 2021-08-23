Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nun kitapları Atatürk Araştırma Merkezi’nde

Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanı söylemleriyle gündeme gelen tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarının, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kütüphanede envanterinde yer aldığı ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı söylemleriyle gündeme gelen ve 5 Mayıs 2019’da hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu’na ait 6 kitabının yer aldığı görüldü.

Kütüphanenin internet sitesindeki arama uygulamasında yapılan sorgulama sonucunda Mısıroğlu’nun ‘Geçmişi ve geleceği ile hilafet’, ‘Osmanoğullarının dramı: Elli gurbet yılı (1924-1974)’, ‘Yunan mezalimi : Türk’ün siyah kitabı’,’Moskof mezalimi’, ‘Kurtuluş Savaşı’nda sarıklı mücahitler’, ‘Musul mes’elesi ve Irak Türkleri’ kitaplarına ulaşılabiliyor.

DİYANETİ İŞLERİ BAŞKANI GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

9 Kasım 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ayağından operasyon geçiren Kadir Mısıroğlu’nu evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuş ve bir takım hediyeler vermişti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar ise, kamuoyunda ‘Fesli Kadir' olarak bilinen Kadir Mısıroğlu'nun manevi torunu Nurullah Mısıroğlu tarafından paylaşılmıştı.

CENAZESİNE ÇOK SAYIDA AKP İSİM DE KATILMIŞTI

“Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin…” diyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu 5 Mayıs 2019’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetmiş Büyük Çamlıca Camisi’nde kılınan cenaze namazına başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere çok sayıda AKP’li isim katılmıştı.