Atatürk’ün Harf Devrimi’ni anlattığı Kayır Han’a bakan yok

Atatürk’ün Kayseri’de Harf İnkılabı’nı anlattığı Kayır Hanı’nın kaderine terk edildiği ortaya çıkmıştı. Harf İnkılabı’nın 93. yıl dönümünde Kayır Hanı önünde açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Erhan Özhan, ahır olarak kullanılan Kayır Hanı’nın aradan aylar geçmesine rağmen restore edilmemesine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf Devrimi’ni başlatmadan 40 gün önce Kayserililere Harf Devrimi'ni anlattığı Kayır Hanı kaderine terk edildiği ortaya çıkmıştı.

Harf İnkılabının 93. yıl dönümünde kaderine terk edilen Kayır Hanı önünde acıkmalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, tarihi hanın ahır olarak kullanıldığının aylar önce ortaya çıkmasının ardından yetkililerin hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.

“ATATÜRK BURADA HARF İNKILABINI ANLATTI”

Tarihi 1200'lü yıllara dayanan Selçuklu eserini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaret ettiğini ve civar köylerdeki vatandaşlara Harf Devrimi’ni anlattığını belirten Erhan Özhan şunları söyledi:

“Harf İnkılabının 93. Yıldönümü vesilesiyle, Kayseri‘de bu inkılabın en önemli mihenk taşlarından olan Kayır Hanı ziyaret ettim. Tarihi 1200'lü yıllara dayanan eser, harf inkılabının kabulü olan 1 Kasım 1928 tarihinden 40 gün önce Atatürk tarafından ziyaret edildi. Atatürk burada Gesi, Mancusun, Efkere, Vekse ve Isbıdın köylerinin halkıyla bir araya gelip, öğrencilere yeni harflerle ilgili sorular sordu ve aldığı cevaplarla büyük memnuniyetle ayrıldı.”

“AHIR OLARAK KULLANILIYOR”

Tarihi hanın bakımsızlıktan zamanla harabeye döndüğünü ifade eden Özhan “Selçuklunun ve Cumhuriyetin maddi manevi izlerini taşıyan, UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer alan Koramaz Vadisinin hemen girişinde yer alan tarihi yapı; Kayseri Sivas karayolu üzerinde gözle görülür önemli bir noktada yer alıyor. Tarihi değerine ve bulunduğu önemli konuma rağmen şu an bir “ahır” olarak kullanılmakta ve yıkık duvarları, çökmüş çatısı, etrafında çöp yığınları ile adeta izbe bir harabeyi andırmakta” dedi.

“ACİLEN RESTORE EDİLMELİ”

Yetkililere tarihi hanın restore edilmesi çağrısında bulunan Özhan, “Özel şahıs mülkiyetinde olan bu eser, gerekli kanuni ve maddi imkanlar şahsa sağlanarak devlet mülkü haline dönüştürülmeli ve acilen restore edilerek sosyal ve kültürel anlamda hak ettiği değere kavuşturulmalı. İlgili devlet kurumlarını, Harf İnkılabının 93. Yıl dönümü vesilesiyle; geçmişimize ve o geçmişten İlham alacak olan geleceğimize karşı bu tarihi zorunluğu yerine getirmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.