Ayağını burktu, ‘Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı

Denizli'de kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sürücü ve görevli ekiplere zor anlar yaşatarak ortalığa birbirine katan kadının iddialarını, görgü tanıkları yalanladı.

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Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı'na adım attı.

O anda seyir halinde olan 20 BLD 50 plakalı halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü. Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu.

ÇIĞLIK SESLERİYLE KALABALIK TOPLANDI

Otobüs sürücüsü ve vatandaşların ihbarı üzerine, ekipler bölgeye sevk edildi. Otobüsün ayağının üzerinden geçtiğini iddia edip ayağını gösteren ve Türkçe bilmediği için derdini anlatamayan kadının feryatları ortalığı birbirine kattı. Çığlık sesleriyle bir anda toplanan kalabalık, ne kadar uğraşsa da kadını sakinleştirmekte başarılı olmadı. İçerisinde yolcuların olduğu ve yabancı uyruklu kadınla her hangi bir temasının olmadığı anlaşılan otobüs, yoluna devam ettirildi.

Büyük bir korku ve panik yaşayan Sahar Nasırzadedaryoni, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaşanan anların görgü tanığı olan bir kadın, Sahar Nasırzadedaryoni’ye otobüsün çarpmadığını aksine kendisinin yere düştüğünü savundu. Kontrolsüz bir şekilde yola inen kadının, otobüsün geldiğini görünce panikleyip geri dönmek isterken ayağını burktuğu öne sürüldü. (İHA)

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