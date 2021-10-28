Aydın’da 98 kadın, 29 Ekim’i zeybek oynayarak kutladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılı dolayısıyla bir araya gelen 98 kadın zeybek oynadı. Projeyi gerçekleştiren, Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, "Cumhuriyetin kadınlar için önemine vurgu yapmak, hayatın içindeki kadınlarımızın farkındalığını arttırmak istedik" dedi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başladığı Aydın’da renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği ve Zeybek Gücü Spor tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıldönümü dolayısıyla 98 kadın etkinlik gerçekleştirdi.

Atatürk Kent Meydanında üzerlerinde Atatürk ve Türk bayrağının yer aldığı tişörtler bulunan kadınlar, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Kadınların zeybeği, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

“KADINLARIN ÖNEMİNE VURGU YAPMAK İSTEDİK”

Projeyi gerçekleştiren, Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, etkinlik için yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin kadınlar için önemine vurgu yapmak, hayatın içindeki kadınlarımızın farkındalığını arttırmak istedik. Bizler cumhuriyet kadınlarıyız. Gözlerimizi laik cumhuriyete açtık. Başka bir yönetim şekli bilmiyoruz. Kadınlarımız, cumhuriyet sayesinde birer birey olmuştur. Burada 98 kadın ile gelip cumhuriyeti kutladık. Buradaki kadınlar cesur yürekli kadınlar. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Zeybekgücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Betül Korkmaz Akçanal ise “Kadınlarımız, çok kısa bir sürede organize oldu ve çok çalıştılar. Bu proje Aydının kadınlarının birlik ve beraberliğini, gücünü, yönetimdeki söz hakkını gösteren bir projeydi” diye konuştu. DHA