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Aydın’da durdurulan otomobilde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da, polis ekiplerinin kent girişinde durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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Aydın’da durdurulan otomobilde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Aydın’a bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında şüpheli otomobil, kent girişinde durdurulup, arama yapıldı.

Otomobilde yapılan aramada paketler halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kuzen oldukları öğrenilen Y.K. ile E.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. DHA

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