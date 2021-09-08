Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Aydın’ın Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ilçe merkezi istikametine doğru seyreden B.K. (27) idaresindeki 20 SD 147 plakalı minibüs ile U.K. (21) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen U.K. ve minibüsteki yolculardan B.T. ile S.S. ve minibüs sürücüsü B.K. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)