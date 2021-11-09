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Aynası çarptı diye taksiciyi bıçakladı

Eskişehir’de yaya ile taksici arasında 'aynayla çarpma’ meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti.

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Aynası çarptı diye taksiciyi bıçakladı

A.P., idaresindeki ticari taksi trafikte ilerlediği sırada yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.R.B.'ye (34) aracın aynası ile çarptı.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçağı çıkaran H.R.B., taksi şoförü A.P.'yi önce darp etti, daha sonra bıçakla sol bileğinden yaraladı.

Bölgede devriye gezen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu fark edip olaya müdahale etti. Polis şüpheli H.R.B.'yi gözaltına alırken yaralı taksi sürücüsü A.P., ise olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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