Baba, hamile kızını bıçakladı

Adana'da İsa D. (56), başka bir erkeğe kaçtığını iddia ettiği evli ve hamile kızı Ümmü Gülsüm A.'yı (24) evine getirip boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, İsa D., olay yerinde gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Evli ve hamile olan Ümmü Gülsüm A.’nın, eşini terk edip başka birine kaçtığı iddia edildi.

İsa D., kızı Ümmü Gülsüm A.’yı kaçtığı ileri sürülen yerden alıp kendi evine getirdi. Baba kız evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa D. kızını darbetti.

İsa D., daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla kızını boğazından yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı halde, ambulansla önce Yüreğir Devlet Hastanesine, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan Ümmü Gülsüm A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna götürülen şüpheli, daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA