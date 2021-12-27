Babacan, Kilis’ten iktidara seslendi: Az bir Türk lirası mevduat kalmıştı, onu da dolara endekslediler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kilis’te esnafla biraraya geldi. Babacan, ziyaret ettiği bir telefon satış mağazasında kendisine “Yeter artık, bir şeyler yapın başkanım” diyen esnafa “Bir şeyler yapıyoruz. Yeni bir siyasi hareket başlattık. 700 ilçede varız. İnşallah 973’e doğru gideceğiz” sözleriyle karşılık verdi. Babacan, iktidara da seslenerek, "Az bir Türk lirası mevduat kalmıştı, onu da dolara endekslediler" dedi.

Sozcu.com.tr

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Babacan, esnaf ziyaretlerine Kilis’te devam etti. Bir telefon dükkanına giren Babacan’a esnaf,

“20 yıldır bas bas bağırıyoruz, yeter artık, bir şeyler yapın başkanım” dedi. Babacan’da “Bir şeyler yapıyoruz. Yeni bir siyasi hareket başlattık. 700 ilçede varız. İnşallah 973'e doğru gideceğiz.

Çabuk ayağa kalkarız. Sorunlar çabuk düzelir. Memleket düzlüğe çabuk çıkar ama işin kuralı var. İşi bilen, dürüst kadrolar gerekiyor. İstişareyle, ortak akılla, adaletle hareket etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf ise, kendi dükkanına gelenlere dert yandığını ve sistemi eleştirdiğini ancak kendisini anlamadıklarını savundu.

“HER ŞEY DOLARLA”

Babacan'ın “Piyasada bu kadar oynaklık varken mala nasıl fiyat veriyorsunuz?” sorusu üzerine esnaf “100 lira olan, 300 lira oldu. Eski aldığım fiyat 100 lira olsa, buna şimdi 200 demezsem, ben bunu tekrar 200'e alamayacağım. Her şey dolarla. Un, saman dolarla” dedi.

Babacan ise iktidarı “Az bir Türk lirası mevduat kalmıştı, onu da dolara endekslediler” sözleriyle eleştirdi.