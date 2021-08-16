Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu

İzmir’in Aliağa ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışığın yanmasıyla bagajdan eşya almak üzere aşağıya inen sürücüye, bu sırada aynı istikametten gelen bir başka araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü iki araç arasında sıkıştı, imdadına ekipler yetişti.

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Kaza, gece saatlerinde Aliağa ilçesi Yeni mahalle Tüpraş Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre Bergama istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan otomobil sürücüsü E.Ş., Tüpraş Kavşağı’na geldiğinde kırmızı ışığın yanmasıyla bagajdan bir şeyler almak için aşağıya indi.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Ü.M yönetimindeki otomobil, önce sürücü E.Ş.’ye daha sonrada araca çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan sürücü E.Ş. ile çarpan araçtaki diğer sürücü Ü.M. yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.Ş., buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. (İHA)

