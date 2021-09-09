Bağcılar’da gümrük kaçağı kol saati operasyonu

Bağcılar'da bir depo ve araca düzenlenen baskında piyasa değeri 6 milyon 300 bin lira olduğu belirtilen 7 bin 827 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye kol saati sokulduğu ve saatlerin Bağcılar’da tutulduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, dün şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar’daki bir depoda ve durdurulan otomobilde yapılan aramada 7 bin 827 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Saatlerin piyasa değerinin 6 milyon 300 bin lira olduğu belirtilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon anları kameralara da yansırken, ele geçirilen saatler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.