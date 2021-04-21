Bakan Akar: TSK görevinin başındadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Altay’ın Adnan Menderes ile ilgili benzetmesine tepki gösteren Bakan Akar, şunları söyledi;

*Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır.

*Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yoğun faaliyet döneminde Mehmetçiğin ve TSK mensuplarının moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. DHA

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