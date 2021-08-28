Bakan Muş açıkladı! Kasalarca kabağın çöpe atılmasına soruşturma

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna atması ile ilgili "İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

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Bakan Muş, Twitter hesabından İstanbul’da sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna atması ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadaki görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğüne talimat verildiğini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:

* Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır.

* İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

* Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

* Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. DHA