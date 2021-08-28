Haberler - Günün İçinden

Bakan Muş açıkladı! Kasalarca kabağın çöpe atılmasına soruşturma

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna atması ile ilgili "İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

Yayınlanma: 17:09 - 28 Ağustos 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Muş açıkladı! Kasalarca kabağın çöpe atılmasına soruşturma

Bakan Muş, Twitter hesabından İstanbul’da sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna atması ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadaki görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğüne talimat verildiğini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:

* Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır.

* İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

* Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

* Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. DHA

Kabaran elektrik faturalarına köylülerden çözüm: Ayda 10 bin TL kârdalar İlginizi Çekebilir Kabaran elektrik faturalarına köylülerden çözüm: Ayda 10 bin TL kârdalar
eylem Güneş istanbul Mehmet Muş Mersin Muş Twitter