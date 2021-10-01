Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu
İstanbul Arnavutköy'de kayalıklarda balık tutmaya giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düştü. Denize düşenlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken 52 yaşındaki Hamit Dinamit boğuldu.
İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki Hamit Dinamit, 3 arkadaşıyla sabah 08.00 sıralarında balık tutmak için Arnavutköy Karaburun Sahilin’e gitti.
Dalgaların arasında kalan 4 arkadaş denize düştü. 4 arkadaştan 3’ü birbirine tutunarak kayalıklara çıkmayı başardı.
Denizden çıkamayan 52 yaşındaki Hamit Dinamit’in yardımına ise çevrede balık tutanlar koştu.
Güçlükle kayalıklara çıkarılan Dinamit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinamit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)