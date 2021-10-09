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Balıkçı teknesi yan yattı, faciadan dönüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde balıkçı teknesi ırmak ağzında yan yattı. Sığ yerde devrilen tekne olayında faciadan dönüldü.

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Balıkçı teknesi yan yattı, faciadan dönüldü

19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı’ndan balığa çıkan Deha Efe isimli balıkçı teknesi denizin dalgalı olması nedeniyle Koşu Balıkçı Barınağı’na girmek istedi. Irmak ağzından barınağa giriş yapan teknenin kaptanı bölgenin yabancısı olması nedeniyle sığ yerde karaya oturdu.

Dalganın etkisiyle de tekne devrildi. Devrilen tekne olay yerine gelen iş makinesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İHA

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