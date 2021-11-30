Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 17’si kamu görevlisi, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van’da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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