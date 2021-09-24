Balıkesir’de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'de, otomobille tankerin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Ceyhun Öz (21) yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Kepsut kara yolunun 10. kilometresinde Abdurrahman T. (54) idaresindeki tankerle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Aslı Öztürk (19) de kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tanker sürücüsü Abdurrahman T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. İHA