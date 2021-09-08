Balkon yıkıldı, beton zemine çakıldılar

Karabük'te üç katlı binanın balkon duvarı yıkıldı. 6 metre yükseklikten beton zemine düşen biri çocuk iki kişi yaralandı.

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Olay, dün gece Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi’ndeki üç katlı binada meydana geldi. Üçüncü kattaki evlerinin balkon duvarının yıkılması sonucu Mustafa A. (41) ile Olcay A.Y. (17),

6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)