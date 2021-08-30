Bariyerlere çarpıp alev aldı, 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da seyir halindeki bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak alev aldı. Kaza yapan araçtan son anda çıkan ve yanmaktan kurtulan ikisi çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa otoyolunun Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Yaralılar indikten sonra dumanlar çıkan araç alev aldı.
Kazada ikisi çocuk 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araç söndürüldü. Yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)