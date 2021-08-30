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Bariyerlere çarpıp alev aldı, 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da seyir halindeki bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak alev aldı. Kaza yapan araçtan son anda çıkan ve yanmaktan kurtulan ikisi çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 15:07 - 30 Ağustos 2021 Güncellenme:
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Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa otoyolunun Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Yaralılar indikten sonra dumanlar çıkan araç alev aldı.

Kazada ikisi çocuk 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araç söndürüldü. Yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

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