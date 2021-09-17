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Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Bartın'da demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 09:46 - 17 Eylül 2021 Güncellenme:
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Saat 07.30 sıralarında Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen olayda, fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama gerçekleşti.

Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınırken patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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