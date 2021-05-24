Başkan Büyükerşen duyurdu! Türkiye’de ilk olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca turist ağırlayan Eskişehir'e önemli bir müze daha kazandırmaya hazırlanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Türkiye'nin ilk Kedi Müzesi'nin Eskişehir'de açılacağı duyuruldu.

Başkan Büyükerşen paylaşımında “17-24 Mayıs Müzeler Haftası'nın son gününde bizleri son derece heyecanlandıran bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanatçı Berna Türemen'in 50 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden temin ettiği kedi tabloları, heykelleri, bibloları, oyuncakları ve çeşitli ev eşyalarından oluşan koleksiyonunu belediyemize bağışlamasıyla, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm hayvan severlerin ilgisini çekeceğine inandığımız Türkiye'nin ilk Kedi Müzesi'ni şehrimize kazandırmak için çalışmalara başladık” dedi.

Müzenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin çekeceğine inandığını ifade eden Başkan Büyükerşen, sanatçı Berna Türemen'e bu anlamlı bağışı dolayısıyla teşekkür etti.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde açılması planlanan müze bu alanda Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise ilk müzesi olacak.

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