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Başkan Büyükerşen duyurdu! Türkiye’de ilk olacak

Açtığı müzeler ve kültür sanat kompleksleri ile Eskişehir’i Türkiye’nin bu alanda önemli kentlerinden biri haline getiren CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir ilke daha imza atacaklarını duyurdu. Başkan Büyükerşen, Türkiye'nin ilk Kedi Müzesi'nin Eskişehir'de açılacağının müjdesini verdi.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 19:20, 24/05/2021
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Başkan Büyükerşen duyurdu! Türkiye’de ilk olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca turist ağırlayan Eskişehir'e önemli bir müze daha kazandırmaya hazırlanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Türkiye'nin ilk Kedi Müzesi'nin Eskişehir'de açılacağı duyuruldu.

Başkan Büyükerşen paylaşımında “17-24 Mayıs Müzeler Haftası'nın son gününde bizleri son derece heyecanlandıran bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanatçı Berna Türemen'in 50 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden temin ettiği kedi tabloları, heykelleri, bibloları, oyuncakları ve çeşitli ev eşyalarından oluşan koleksiyonunu belediyemize bağışlamasıyla, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm hayvan severlerin ilgisini çekeceğine inandığımız Türkiye'nin ilk Kedi Müzesi'ni şehrimize kazandırmak için çalışmalara başladık” dedi.

Müzenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin çekeceğine inandığını ifade eden Başkan Büyükerşen, sanatçı Berna Türemen'e bu anlamlı bağışı dolayısıyla teşekkür etti.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde açılması planlanan müze bu alanda Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise ilk müzesi olacak.

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