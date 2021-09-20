Haberler - Günün İçinden

Başkentte operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 88 bin 200 adet dolu makaron, 403 litre sahte içki ve 174 kilogram tütün ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 19:49 - 20 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Başkentte operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 1 milyon 51 bin 200 adet boş makaron, 88 bin 200 adet dolu makaron, 3 bin adet sahte bandrol, bin 808 adet elektronik/muhtelif eşya, 403 litre sahte içki, 174 kilogram tütün, 34 adet cep telefonu ve 14 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi. İHA

Kumar operasyonunda 'süngücü kadınlar' yakalandı İlginizi Çekebilir Kumar operasyonunda 'süngücü kadınlar' yakalandı İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu İlginizi Çekebilir İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Ankara cep telefonu Emniyet Gaziantep gözaltı istanbul operasyon sigara