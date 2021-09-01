Baz istasyonlarından akü çalan eski çalışan çıktı

Tekirdağ'da baz istasyonlarından akü hırsızlığı şüphelisi Rızık Örsel, jandarma tarafından yakalandı. Firmada daha önce bakım elemanı olarak çalıştığı belirlenen Örsel, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir GSM operatör firması, iletişimde aksaklıkların yaşanması üzerine kontrol ettiği baz istasyonlarının akülerinin çalındığını belirledi.

Firmanın başvurusu üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yaptığı incelemede hırsızlık şüphelisinin Rıza Örsel olduğunu tespit etti. Jandarma araç bilgilerinden İstanbul’da olduğunu belirlediği Örsel’i yakalayarak, Tekirdağ’a getirdi.

Baz istasyonlarından aküleri çaldığını itiraf eden Örsel’in GSM firmasında daha önce uzun yıllar bakım elamanı olarak çalışıp ayrıldığı ve istasyonların kapılarının kilitlerini açmak için de anahtarlarını bu sırada temin ettiği belirlendi. Çalınan 16 aküyü 4 bin 200 liraya İstanbul’da sattığını söyleyen Örsel, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)