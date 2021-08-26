Bebeğini rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba serbest

Maltepe'de 5 aylık bebeğini rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Baki Ü. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 25 Ağustos'ta 5 aylık bebeğini rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Baki Ü. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Baki Ü. “görevi yaptırmamak için direnme” ve “çocuğun alıkonulması” suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MAMA NEDENİYLE TARTIŞTIKLARINI SAVUNDU

Baki Ü. ifadesinde, 5 aylık çocukları bulunan ve imam nikahı ile birlikte yaşadığı E.B. ile mama nedeniyle tartıştıklarını anlatarak, “Eşim annesini aradı. Annesi de ticari araç ile mama getirmek için geldi. Ancak mamayı bana vermediler ve annesi ile birlikte aynı ticari araca binerek gittiler. Ben eşimi tekrar telefon ile aradım. Arkasından yola çıktım ancak telefonu açmadı. Tekrar eve girmek istediğimde apartmanın kapısı üzerime kapandı, binaya giremedim. Binanın da zilleri çalışmadığından dışarıda kaldım. Çocuğum da evde kalınca panik yaptım. Komşuma kapıyı açtırdım. O an yaşadığım stresten dolayı önce çocuğumu sakinleştirdim” dedi.

EVİ ATEŞE VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

E.B.'nin bindiği taksiciyi aradığını ve taksicinin E.B.'yi aile içi şiddet bürosuna bıraktığını söylediğini anlatan şüpheli, “Ben de bunun üzerine ‘ben bunlara bir şey yapmadım. Neden beni polise şikayet ediyor' diye tekrar aradım. Telefonu açmadı” ifadelerini kullandı. Evinin önüne E.B. ve annesinin polis aracı ile geldiğini söyleyen Baki Ü., “Bir anda her şey tamamen karıştı. O esnada elimdeki çakmakla yerde bulduğum havluyu ateşledim. Bir anda duman çoğalınca ben de ateşi söndürmeye çalıştım. Çocuğum üzerinden kimseyi tehdit etmedim” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, şüpheli Baki Ü. hakkında 3 ay boyunca haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.