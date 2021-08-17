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Belediye otobüsünde yangın

İzmir'de belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcularının tahliye edildiği otobüsteki alevler, şoför tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. 

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Belediye otobüsünde yangın

Tınaztepe-Lozan seferini yapan, 470 hat numaralı ve 35 AVS 891 plakalı, Gürkan Şenbaş yönetimindeki belediye otobüsünün motor bölümünde, saat 15.30 sıralarında, yangın başladı.

Çankaya semti Kent Müzesi durağından hareket edildiği sırada patlama sesiyle birlikte yangının başladıktan sonra otobüsteki 15 yolcu indirildi.

Şenbaş, ardından araçta bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, alevleri söndürdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis, soruşturma başlattı. DHA

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