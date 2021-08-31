Belediyenin muhasebecisi uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Denizli'de bir belediyede muhasebe müdürü olarak çalıştığı sırada uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan ve tutuksuz yargılandığı sırada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ata A. cezasının kesinleşmesinin ardından kayıplara karıştı. Şüphelinin Honaz’a geldiğini tespit eden JASAT operasyonla yakaladı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de bir ilçe belediyesinden muhasebe müdürlüğü yaptığı sırada adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan 57 yaşındaki Ata A. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalandı.

2015 yılındaki bir operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan, yapılan yargılaması sonrasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ata A'nın firari olduğu belirtildi. Şüpheli'nin Denizli'ye geldiğini tespit eden jandarma, Honaz'da saklandığı eve operasyon yaparak yeniden gözaltına aldı. Adliye'ye çıkarılan Ata A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.