Belediyenin parkını kullanan koleje ceza kesildi

Ümraniye Belediyesi’ne ait yeşil alanın özel bir okul tarafından yıllardır tek kuruş ödenmeden kullandığı ortaya çıktı. CİMER’e yapılan başvuruda, Ümraniye Belediyesi’nin geçmişe dönük alacaklarını tahsil etmek için işlem başlattığı öğrenildi.

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AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Çakmak Mahallesi'ndeki yaklaşık 1000 metrekarelik park alanının yıllardır özel bir okul tarafından spor sahası olarak kullanılması semt sakinlerinin tepkisi çekti.

Ümraniyeli vatandaş Bulut Can Okudu, kamuya ait park alanının özel bir okul tarafından usulsüz olarak kullanılmasına karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Okuducu'ya CİMER'den gelen yanıtta; Ümraniye Çakmak Mahallesi 187 ada 10 parsel ve 186 ada 14 parselin Ümraniye Belediyesi mülkiyetinde olduğu, hiçbir kuruma tahsis edilmiş durumda olmadığı belirtildi. Belediyenin alanla ilgili geçmişe dönük alacaklarının tahsili amacıyla ecrimisil (işgal tazminatı) tahakkuk ettirdiği belirtildi.

“YILLARDIR TEK KURUŞ ÖDEMEDEN KULLANIYORLAR”

Okuducu, “Bu yanıt ile özel okulun yeşil alanı yıllardır tek kuruş ödemeden kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca belediyeye ait yeşil alan üzerine bir spor sahası yapılmış ve dışarıdan ücretli olarak da kiralanıyor. Burası bir ticarethaneye dönmüş durumda” diye tepki gösterdi.

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