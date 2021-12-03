Beraat kararı bozulan yüzbaşı, müebbet hapse çarptırıldı

Terör örgütü FETÖ’nün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel’in alıkonulması davasında beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran yeniden yargılandı. Daha önce beraat veren mahkeme bu kez Cansaran’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Terör örgütü FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimi gecesinde, Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in rütbesini söküp, kelepçe takarak Maltepe Askeri Cezaevinde alıkonulmasına ilişkin davada haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile firari sanık eski Üsteğmen Orhan Arı'nın yeniden yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran getirildi. Duruşmada, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Ertürk Murat Cansaran'ın, ‘Anayasayı ihlal' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı, Orhan Arı'nın, Yargıtay bozması sonrası savunması alınamadığı ve hakkında yakalama kararı olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verilmesini talep etti.

BERAAT TALEP ETTİ

Karar öncesi son sözü sorulan Cansaran, “Karar heyetinizindir. Ben beraatımı talep ederim” dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ertürk Murat Cansaran'ı, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, Orhan Arı'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU

Terör örgütü FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’in rütbesini söktükleri, kelepçe takarak Maltepe Askeri Cezaevinde alıkoydukları iddiasıyla yargılanan 2’si firari 9 Subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

5 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 12'ŞER YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

4 Ocak 2018’de karara bağlanan dosyada, olay tarihinde Kurmay Binbaşı olan Cüneyt Aydoğan ile Zafer Gümüş, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve Üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı ile İsa Demirbilek’i, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da ayrı ayrı 12’şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

2 DOSYA AYRILMIŞ 2 KİŞİ BERAAT ETMİŞTİ

Mahkeme, firari sanıklar eski Kurmay Albay Uğur Yıldız ile Binbaşı Mustafa Köroğlu’nun dosyalarının ayrılmasına, Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile Üsteğmen Orhan Arı’nın ise beraatlarına hükmetmişti.

YARGITAY, BERAAT KARARLARINI BOZMUŞTU

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile Üsteğmen Orhan Arı hakkındaki beraat kararlarını bozmuş, diğer sanıklar hakkında verilen kararları ise onamıştı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, eski yüzbaşı Cansaran’ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı askeri cezaevi, kışladaki helikopter pisti ve 1 nolu nizamiyedeki icrayı bizzat Gümüş’le birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir 15 Temmuz'da kaçırılan Tümamiral Metin Özel o anları anlattı