Beşer kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandılar

Osmaniye'de daha önce beşer kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan U.S. (27) ile A.K. (43) yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki E-Sınav Merkezi’nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda iki kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.’nin üzerinde arama yaptı.

Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, iki cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi. Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce beşer kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı. (DHA)