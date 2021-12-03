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Beykoz’da lodos tekne batırdı

İstanbul Beykoz'da balık ekmek teknesi lodos nedeniyle battı.

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Beykoz’da lodos tekne batırdı

Beykoz Yeniköy İskelesi yakınlarında 2004’ten beri balık ekmeğin satıldığı tekne geçtiğimiz günlerde şiddetli lodos nedeniyle arızalandı. Sahipleri arızalanan tekneyi Yeniköy iskelesine çekerek bağladı.

Bakım onarım için iskelede bekleyen tekne bugün su alarak battı. Durumu görenler tekne sahibine haber verdi.

Olay yerine gelen tekne sahibi, su üzerinde kalan teknenin çıkarılması için özel firmadan yardım istedi. Batan tekne çıkarılmayı bekliyor. DHA

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