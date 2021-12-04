Beyoğlu’nda sokak ortasında ceset bulundu

Beyoğlu’nda sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin sokakta yaşayan bir evsize ait olduğu ortaya çıktı.

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Havaların soğuması sokakta yaşayan insanların şartlarını daha da ağırlaştırdı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde yolda hareketsiz halde bir adam gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polise haber verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek bölgeyi çembere aldı. İncelemelerin ardından adamın cesedi vatandaşların da yardımıyla cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın orta yaşlarda olduğu öğrenildi.

“BEYOĞLU’NUN KANAYAN YARASI”

Uzun zamandır bu caddede börekçilik yaptığını söyleyen Nazım Yiğit, “Burada sürekli sokaklarda yaşayan yaşlı bir ağabey vardı. Kendisi yaklaşık 6 aydır buralarda. Birkaç kere Beyoğlu Belediyesi bu arkadaşı alıp götürdü, temizledi ama birkaç gün sonra kaçıp geri döndü. Daha sonra büyükşehir belediyemiz de alıp götürdü. Ama son bir haftadan beri devamlı gece burada yatıyordu.

Bu sabah iş yerine geldiğimde bana burada sürekli gezen adamın bakkalın önünde öldüğünü söylediler. Ambulans geldi, nöbetçi savcı, son olarak da olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bu Beyoğlu'nun kanayan bir yarasıdır. Çünkü buralarda sürekli tinerciler, bağımlı olanlar çocuklar var. Özellikle kış aylarında yetkililer biraz daha dikkatli olursa sokakta kalan yurttaşlarımız için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu, Beyoğlu'nun kanayan bir yarasıdır” dedi. İHA

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