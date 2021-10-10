Bin 204 yaşındaki anıt ağaçtan zeytin hasadı

Mersin'de 2017 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca anıt ağaç olarak tescillenen bin 204 yıllık ağacın zeytinleri hasat edildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kadın Üretici Pazarı’nda tezgâh açan kadınlarla zeytin topladı. Zeytinlerden elde edilen gelirler Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifine teslim edilecek.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Mut ilçesinde yol çalışması sırasında sökülen ve bin 200 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'na yeniden toprakla buluşturulmuş ve 2017'de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca ‘Anıt Ağaç' olarak tescillenmişti. Yetkililerin ve mahalle sakinlerinin özenle baktığı ağaç, yeniden dikildiği ilk iki yılın ardından tekrar zeytin vermeye başlamıştı.

Yıllar geçtikçe daha fazla gürleşerek eski ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşmaya başlayan ağaçtan onlarca kilo zeytin büyük özenle toplanarak sepetlere konuldu. Üretici kadınlarla zeytin toplayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bin 200 yaşında olduğu tespit edilerek ‘Anıt Ağaç' olarak tescillenen zeytin ağacında bulunan zeytinleri 4 yıldır olduğu gibi toplayarak gelirini eğitime bağışlamak amacıyla Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifine teslim etti.

“DOĞAYA VE ÇEVREYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Görenlerin büyük ilgisini çeken ve mahalle sakinleri tarafından da büyük bir özenle korunan Anıt Ağacın Mezitli'nin sembollerinden birisi olduğunu dile getiren Başkan Neşet Tarhan, “Burası Mezitli. İnsanların daha mutlu olduğu, özgür yaşadığı ve birbirlerinin haklarını gözettiği çağdaş bir ilçe. Herkesin daha çok mutlu olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızı bu amaçla sürdürüyoruz. Doğaya ve çevreye önem veriyoruz. Burası sembolik olarak büyük öneme sahip. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bin 200 yaşında Anıt Ağaç olarak tescil edilen zeytin ağacımız var. Mut'tan getirip yeniden toprakla buluşturduğumuzu da hesaplayarak tescil tarihinden itibaren her yıl bir yaş ekleyerek 1204 yaşında olduğunu dile getiriyoruz” dedi.

“AĞACIN YAŞAMAK İÇİN VERDİĞİ MÜCADELE HERKESE ÖRNEK OLMALI”

Yıllarca sökülüş olarak durmasının ardından Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilerek yeniden toprakla buluşturulan ağacın, tüm yaşadıklarına karşın iki yıl gibi kısa bir süre yeniden zeytin vermeye başladığına vurgu yapan Başkan Tarhan, şunları söyledi:

“Ağacın yaşamak için verdiği mücadele herkese örnek olmalıdır. Diktiğimiz yerde yeniden canlanması Mezitli'de yaşayanlar çevresine ve doğasına ne denli sahip çıktıklarının da göstergesi gibi. Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli'de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli'nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı” ifadelerine yer verdi.