Bina sakini gibi girip evi soydular

İstanbul Küçükçekmece’de bina sakini gibi apartmana girerek bir dairenin kapısını çalan iki kadın, evde kimsenin olmadığını anlayınca evdeki altın ve paraları çalarak kaçtı. Kadınların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen iki kadın apartman sakini gibi binaya girdi. Önce kapıları çalan şüpheli kadınlar, evde kimsenin olmadığını fark edince kapıyı zorlayıp kırarak açtı.

Hırsızlar, girdikleri evde yatak odasındaki 6 altın yüzük, 2 gram altın, 3 tane çeyrek altın ile bin 500 TL parayı alarak kaçtı. Kadınların binadan çıkıp kaçtığı anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Akrabalarına giden ev sahibi kadın, döndüğünde kapının açık olduğunu ve evin dağıldığını görünce pazarcılık yapan eşini aradı. Eşinin araması üzerine Emrah Bitlislitek de polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızların önce adres bahanesiyle kapıları çaldığını anlatan ev sahibi Emrah Bitlislitek, “Saat 14.00-15.00 civarı eşim aradı, ben o ara pazardaydım. Böyle böyle bir olay yaşandı, evi dağıtmışlar. Akşamüzeri eve geldim, evin her tarafını dağıtmışlar. Kapıyı kırmışlar, şansa mahallede de o ara kimse yokmuş. Normalde çok kalabalık bir mahalle. Elini kollunu sallaya sallaya hiçbir yere girmeden direkt buraya girmişler. Her şeyi 18 dakika içinde halletmişler. 6 tane altın yüzük, 2 tane gram, 2 tane de çeyrek altın ile bin 500 TL çalmışlar. O sırada eşim yan tarafta halamın oğullarının mevlidi vardı, oradaydı. Hepsi aile apartmanı, alttakiler de evdeymiş ama duymadı. Ses yapar diye birinci kata değil ikinci kata girmişler. Önce kapıları çalıyorlar, evde kimse varsa ‘Yanlışlıkla geldik’ diyerek adres soruyorlar ama yoksa kapıyı kırıp eve giriyorlar. 10-15 dakika içinde işlerini halledip gidiyorlar” diye konuştu. (İHA)