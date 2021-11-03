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Bir eliyle telefonu, diğeriyle direksiyonu tuttu! Herkesi riske attı 

Ümraniye'de minibüs şoförü yolda giderken cep telefonuyla oynayarak hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma: 15:17 - 03 Kasım 2021 Güncellenme:
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Görüntüler dün Ümraniye’de kaydedildi. Ümraniye-Dudullu hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, direksiyon başında dakikalarca mesajlaşıp, aramalar yaptı.

Minibüs şoförünün hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attığı anlar araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA

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