Bir haftadır susuz kalan TOKİ sakinlerinden AKP’li belediyeye tepki: Sorun konuşmakla çözülmüyor

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrasında merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına bir haftadır su verilemiyor. Uzun zamandır su kesintilerinin olduğunu ancak son 1 haftadır hiçbir şekilde binalara su verilmediğini söyleyen TOKİ sakinleri, AKP’li Elazığ Belediyesine tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında TOKİ tarafından merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesinde yapılan TOKİ Konutları'nda bir haftadır sular kesik. Yaşadıkları su sorunuyla ilgili hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini söyleyen TOKİ konutlarındaki vatandaşlar, “Yaklaşık bir haftadan fazladır yıkanamadık. Virüs var, maske takın hijyeninize dikkat edin diyorlar ama su dahi vermiyorlar” dedi.

“KOSKOCA BİR ELAZIĞ SADECE BİR BARAJA MI BAKIYOR?”

2 buçuk aydır Çatalçeşme Mahallesinde yapılan TOKİ konutlarında oturduğunu ve her zaman su kesintilerinin yaşandığını belirten TOKİ sakinlerinden Ahmet Bağsız, şunları söyledi:

“Bir haftadır bizim binamız olmak üzere birçok binanın suyu kesik. Su kesintisi sorununun çözümü için belediyeye gidiyoruz belediye bina yönetimine yönlendiriyor, yönetimine gidiyor onlarda belediyeye yönlendiriyor. Bir türlü karşımıza muhatap alabileceğimiz su sorunun neden kaynaklı olduğunu söyleyebilecek bir yetkili yok.

İşimizi gücümüzü bıraktık suyun peşinden koşuyoruz. Benim evde 9 aylık bir bebeğim var, eşim var. Kepçe operatörlüğü yapıyorum sabahtan akşama kadar tozun toprağın içerisinde çalışıyorum. Akşam eve geliyorum bir duş dahi alamıyorum. Corona virüsü var bu şekilde ben evde nasıl rahatça oturayım sonuçta küçük bir çocuğum var benim.

Yaşadığımız sorunla ilgili CİMER'e yazdım, belediyenin beyaz masa birimini aradım ama hiçbir sonuç alamadım. Konuştuğumuz kişiler bize suyun olmadığını söylüyorlar ama inandırıcı gelmiyor bana. Koskoca bir Elazığ sadece bir baraja mı bakıyor?

Elazığ'ın dört tarafında su var ama biz su sıkıntısı çekiyoruz böyle bir şey olabilir mi? Yaşadığımız bölgede havuz gibi bir yer var yerden su çıkıyor bidonlarımızı alıp oradan içme suyumuzu tedarik ediyoruz, ya da hazır su alıyoruz ama bu nereye kadar böyle devam eder bilmiyorum.”

“SORUN KONUŞMAKLA ÇÖZÜLMÜYOR”

AKP'li Elazığ Belediyesinin su sorunun çözümü için sondaj kuyuları açtıklarını ancak soruna çözüm olmadığını belirten Bağsız, “Elazığ Belediye Başkanımız kentin su sorunu yaşamaması için sondaj kuyuları açtıklarını söylüyor. Peki, nerede bu su biz neden göremiyoruz. Sorun konuşmakla çözülmüyor, ben işimi gücümü bırakmışım suyumuzun gelmesi için dolaşıp duruyorum. Yok ben kuyu açmışım, şu kadar sondaj vurmuşum demekle iş bitmiyor. Orada yüzlerce insan konteynerlerden çıkmış deprem konutlarına yerleşmiş belediyenin görevi o kişilerin temel ihtiyaçlarını gidermek olacak. Sen eğer belediyeysen halkının sorunlarıyla ilgilenmek zorundasın halk seni seçti çünkü. Şuana kadar yaşadığımız bu sorunda belediye sorunu çözmek için yeterince bir hizmet sunamadı” ifadelerini kullandı.

“VİRÜS VAR, MASKE TAKIN DİYORLAR BİR SU DAHİ VERMİYORLAR”

EMES hastası olduğunu ve kişisel temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirten TOKİ konutu sakinlerinden Batuhan Varlı ise şunları söyledi;

“Yaklaşık 1 aya yakın ara ara su kesintilerimizi oluyordu yalnız son bir haftadır evlerimize hiçbir şekilde sular akmıyor. Ben EMES hastasıyım sürekli hastanelerde olan bir kişiyim ve kişisel temizliğime özen göstermek zorundayım ama yaşadığımız su sorunundan dolayı hiçbir ihtiyacımızı gideremiyoruz.

Yaklaşık bir haftadan fazladır yıkanamadık. ‘Virüs var, maske takın hijyeninize dikkat edin' diyorlar ama su dahi vermiyorlar. 18 daire var bizim binada hepsi de bu durumdan şikayetçi insanlar işinden vakit bulamadığı için gelemedi. Bizde izin alıp geldik buraya. Bu konuda yetkililerden bir yardım bekliyoruz. 1 haftadır su sorunumuzun çözülmemesi tamamen yetkililerin sorumsuzluğudur.”

“SONDAJ KUYULARIYLA SÜRECİ EN AZ SIKINTIYLA ATLATACAĞIZ”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ekim ayı meclis toplantısında kentte yaşanan su sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle konuşmuştu:

“Suyumuz bitti tabi biz önlemimizi Elazığ Belediyesi olarak bu sıkıntıyı öngördüğümüz için yaklaşık iki aylık süre içerisinde 10 tane yeni sondaj kuyusu vurduk. Tabi su kesintileri zaman zaman bazı yüksek kesimlerde olacak. Barajlar malumunuz kar suyu ve yağmur sularıyla besleniyor. Bu yılın çok fazla kurak geçmesinden kaynaklı bir su sıkıntısı söz konusu.

Normalde Hamzabey Barajı yapılırken ve o barajla birlikte içme suyunun, ishale hattının, arıtma tesisinin yapılmasıyla birlikte kesinlikle şehrimizde hiçbir anlamda su sıkıntısının olmayacağını hem DSİ Genel Müdürlüğü hem ise DSİ Bölge Müdürlüğü ve bizim arkadaşlarımızın da sürekli takipte olduğundan dolayı böyle bir problem yaşamayacağını biliyoruz.

Ama bu yıl öngörülmeyen bir kuraklık söz konusu çalışmalarımızı sürdürüyoruz ek önlemlerimizi alacağız. En az hasarla inşallah bu yılı kapatacağız. Yeni yaptığımız sondaj kuyularıyla birlikte en az sıkıntısıyla süreci atlatacağız.”