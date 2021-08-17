Bir şey bulamayınca turşu çaldılar

İstanbul Avcılar’da 2 katlı evin bahçe katına giren hırsız, çalacak malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Avcılar Cihangir Mahallesi Killi Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçe katında oturan Avcı ailesinin evine sabaha karşı 2 kadın hırsız girdi.

Hırsızlardan biri evin bahçesine girerken bir hırsız ise sokakta bekleyerek etrafı gözetledi.

Değerli bir şey bulamayan hırsızlar masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

