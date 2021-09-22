Birlikte yaşadığı kadını ağır yaraladı, ‘Yanlışlıkla vurdum’ dedi

Elazığ’da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurup ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Operasyonla yakalanan şahıs, "Ben eşimi yanlışlıkla vurdum" dedi.

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Olay, Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir yakınının evinde kalan birlikte yaşadığı K.A.'nın (22) yanına giden M.O. (24), burada kadınla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından M.O., belinden çıkardığı silahla K.A.'ya yakın mesafeden ateş ederek yaraladı. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, babasına ait araçla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çapta çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın aynı mahallede gizlendiği tespit edildi.

Tespit edilen adrese Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan M.O. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendisini çeken gazeteciye tepki göstererek, “Ne çekiyorsun oğlum, hoş bir şey mi var çekiyorsun. Ben eşimi yanlışlıkla vurdum” dedi.