Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Mersin'de tantuni işletmesi sahibi bir kişi, birlikte yaşadığı iddia edilen kadını çalıştığı iş yerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendini de vurarak intihar girişiminde bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki zücaciye dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde çalıştığı zücaciye dükkanına gelen 41 yaşındaki Feriha Temiz ile aynı bölgede tantuni dükkanı bulunan ve birlikte yaşadığı iddia edilen 59 yaşındaki Metin Masat arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Masat, üzerinde taşıdığı tabanca ile Feriha Temiz’i vurarak öldürdükten kendi kafasına da sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kadının hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından vurularak ağır yaralanan Metin Masat ise Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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