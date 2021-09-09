Bodrum açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden umut yolculuğuna çıkan ve Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Türk karasularına itilen 26 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri lastik bot ile İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan ve iki ayrı botta bulunan 26 göçmen, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına iteklendi. Akıntının etkisi ile açık denize sürüklenen ve aralarında kadın ile çocuklarında bulunduğu göçmenleri Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bölgeye giden Türk askerleri botların içinde sürüklenen 26 göçmeni Bodrum Limanı'na getirdi.

Göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Bürosu'na teslim edildikleri öğrenildi.