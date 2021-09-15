Bodrum’da 67 yaşındaki adam, boğularak hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde denize giren 67 yaşındaki Metin Nurkal Zor, boğularak yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Şevket Sabancı Parkı sahilinde denize giren 67 yaşındaki Metin Nurkal Zor’un, bir süre sonra vatandaşlar tarafından suyun üzerinde hareketsiz durduğu görüldü. Vatandaşların sahile çıkardığı ardından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zor'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zor'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Zor'un kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.