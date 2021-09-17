Bodrum’da 9 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddia edilen kişiye 7,5 yıl hapis cezası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeğeni olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 44 yaşındaki G.G.'nin eşinin yeğeni olan 9 yaşındaki kız çocuğuna 2018, 2019 yılları ile son olarak 31 Aralık 2020 tarihinde yılbaşı gecesi cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 9 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını ailesine anlatması ile ortaya çıkan olayda, aile Bodrum polisine ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

PSİKOLOG DENETİMİNDE ÇOCUĞUN İFADESİ ALINDI

Kız çocuğunun Uzman Pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Mağdurun kız kardeşinden alınan ifade de mağdur çocuğu doğruladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin çocukla ilgili hazırladığı raporda da çocuğun yapılan ruhsal ve fiziksel muayene bulguları, olaya ilişkin küçükten ve ailesinden alınan öykü ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde beyanlarının tutarlı olduğu ve beyanlarına itibar edilebileceği tespit edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kız çocuğunun yalan söyleyecek ve eniştesine iftira atmasını gerektirecek bir durumun olmaması, yine bu yaştaki çocuğun olayı anlatış şeklinden olayı kurgulamasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, şüpheli hakkında dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğuna kanaat getirdi.

Sanık ise mağdur çocuğun iddialarını reddetti. Savcının basit cinsel istismar olarak mütalaa verdiği duruşmada, hakim şahsın eylemlerinin nitelikli cinsel istismar olduğuna hükmederek şahsın 7 yıl 6 ay hapis cezası ise cezalandırılmasına karar verdi.