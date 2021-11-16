Bodrum’da kavga: Cadde ortasında silahla darp

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde trafikteki sıkıştırma kavgasında bir kişi, darbedildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kullandığı 48 AET 051 plakalı otomobil ile seyir halinde olan 32 yaşındaki M.A. kimliği tespit edilemeyen bir otomobildeki üç kişi ile sıkıştırma tartışmasına girdi.

TRAFİKTEKİ SÖZLÜ KAVGA, TEKME TOKATLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

M.A.’yı takip eden ve otomobilde üç kişi oldukları belirtilen saldırganlar M.A.'nın otomobilinin yolunu keserek durdurdu. İki kişi M.A.’yı önce tekme tokat ardından bellerinden çıkardıkları silahın kabzası ile darbetti. Kanlar içerisinde kalan M.A.’ya bir iş yerinden çıkan çalışanlar bağırarak müdahale etti. Vatandaşların bağırmaları ve tepki göstermeleri üzerine üç kişi olay yerinden binerek kayıplara karıştı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Olay yerinde kanlar içinde kalan M.A.'ya önce vatandaşlar yardım etti, ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaşadığı olayı anlatan 29 yaşındaki Gülce Çelik, “İki otomobil hızla durdu. Biri diğerinin önünü kesti, dışarı çıktığımızda kavga ediyorlardı, birisi tabanca ile adamın başına vururken diğeri de boğazını sıkıyordu. Bizler bağırıp polisten yardım isteyince kaçtılar. Aracın plakasını ve şeklini polislere verdik, caddenin ortasında şahsı öldüresiye dövdüler” diye konuştu.

Polis olay yerinden otomobil ile kaçan üç kişinin aranması için çalışma başlatırken, M.A. ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A‘nın beyin tomografisinin çekileceği ve müşahede altına alındığı öğrenildi.

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