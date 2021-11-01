Bodrum’da otogarda silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, otomatik tüfekler ele geçirildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otogarda iki otobüs firması çalışanları arasında çıkan 'ihale' kavgası, silahlı çatışmaya dönüştü. 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otogarda yapılan aramalarda şüpheli şahısların araçlarından otomatik tüfekler çıktı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi’ndeki otogarda, otogar ihalesi nedeniyle iki otobüs firması çalışanları arasında çıkan sözlü tartışmalar önce bıçaklı kavgaya ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Polisin otogarda yaptığı aramalarda kavgaya karışan şahısların park halindeki otomobillerinden otomatik tüfekler ele geçirildi.